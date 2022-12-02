رئيس لجان تحكيم مهرجان الإبل: نعتمد القدرات والإمكانيات والموهبة في اختيار المحكمين

قال رئيس لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأمير خالد بن سلمان: نعتمد في اختيار لجان التحكيم على من يجمع بين القدرات والإمكانيات والموهبة"، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين الذين درست أوراقهم بلغ 300 شخص، تم اختيار 36 منهم، وقُسّموا إلى 6 مجموعات يؤدون الآن اختبارات عملية في الميدان.

وأضاف: نحرص على اكتشاف مواهب الشباب؛ فالذائقة تطورت لدى الجماهير مع الوقت، ولا بد أن نواكب هذا التطور؛ عبر المزج ما بين أصحاب الخبرات والشباب المتعلم، وهدفنا من خلال التغيير الذي شهدته اللجان هذا العام بنسبة 70% زيادة قاعدة التحكيم وخلق التنافس بين المحكمين وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

وحول عمل "لجنة المراقبة"، قال الأمير خالد بن سلمان: يكمن هدفها في تقييم ومراقبة أداء المحكمين؛ فهم لا يتدخلون في القرارات، ولكنهم يراقبون ويقيمون للحرص على سير عملية التحكيم بالطرق الصحيحة.

واختتم: "نعمل حاليًا على وضع آلية درجات وتقييم وهي قيد الدراسة".