“#الحج” توضح اشتراطات #تسجيل_البصمة لإصدار #التأشيرة لمعتمري 5 دول

كشفت وزارة الحج والعمرة عن بدء تطبيق اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونيًا للقادمين من دول "بريطانيا، وتونس، والكويت، وبنجلاديش، وماليزيا"، بهدف تسهيل إجراءات الدخول عند منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

وأوضحت أن خطوات تسجيل الخصائص الحيوية تشمل تحميل تطبيق "Saudi Visa Bio" للهواتف الذكية، وتحديد نوع التأشيرة، والقراءاة الفورية لجواز السفر، ثم التقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية، ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، ومسح بصمات الأصابع العشرة إلكترونيًا من خلال الكاميرا.