أسعار_النفط ترتفع قبيل اجتماع #أوبك+ وحظر الخام الروسي بـ #الاتحاد_الأوروبي

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك +"، يوم الأحد وحظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي اعتبارًا من الإثنين المقبل.

العقود الآجلة

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 87.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1252 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل.

مكاسب أسبوعية

كان الخامان قد هبطا في وقت سابق من اليوم لكنهما الآن في طريقهما لتحقيق أول مكاسب أسبوعية، ستكون هي الأكبر في شهرين عند نحو 4.5 بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب، بعد انخفاضهما لثلاثة أسابيع متتالية.

حجر صحي

وقالت مصادر لـ"رويترز": إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.

أسعار النفط

وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

خفض الإنتاج

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك+ بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها يوم الأحد لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.