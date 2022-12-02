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إخماد حريق #سوق_الصواريخ بـ #جدة.. وحالة وفاة واحدة
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الأخبار المحلية
إخماد حريق #سوق_الصواريخ بـ #جدة.. وحالة وفاة واحدة
2 ديسمبر 2022
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أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة، حريقًا تشب في محال تجارية بسوق الصواريخ، نتج عنه وفاة شخص.
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