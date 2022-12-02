الأمم_المتحدة تحقق في الهجمات “المدمرة” على بنية #أوكرانيا التحتية

قال أحد أفراد فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: إن الفريق ينظر في ما إذا ما كانت الهجمات الروسية على البنية التحتية الحرجة في أوكرانيا ترقى لكونها جرائم حرب.

مرافق الكهرباء

وتقصف روسيا البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا منذ أوائل أكتوبر، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وترك الملايين بلا تدفئة وسط هبوط شديد في درجات الحرارة.

الدفع للتفاوض

وتؤكد روسيا أن الهجمات لا تستهدف المدنيين بل تسعى للحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها إلى التفاوض إلا أن كييف تقول إن هذه الهجمات جريمة حرب.

جرائم حرب

وقال بابلو دي غريف في مؤتمر صحفي من كييف: "جزء من التحليل الذي نشارك فيه في الوقت الحالي، هو بشأن ما إذا كانت الهجمات تشكل جرائم حرب، وإن كانت جرائم حرب فسيرى الفريق ما بوسعه أن يفعله للإسهام في تحقيق المساءلة عن تلك الجرائم".

حملة تشويه

وخلصت لجنة التحقيق المكونة من ثلاثة أعضاء وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في مناطق احتلتها في أوكرانيا، فيما دأبت موسكو على رفض هذه الاتهامات بوصفها حملة تشويه.