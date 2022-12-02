عبر 8 شاشات.. تخصيص منطقة لمشاهدة مباريات #كأس_العالم بـ #مهرجان_الإبل

خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، منطقة لاستقبال جماهير وعشاق كرة القدم؛ لمشاهدة مباريات كأس العالم على الهواء مباشرةً عبر 8 شاشات عرض LD.

وتتسع المنطقة لقرابة 10 آلاف مشاهد، وجُهزت بكل الاحتياجات، من كراس للجلوس صُممت بطريقة تعبر عن الطابع التراثي القديم الذي يحاكي البيئة الصحراوية، ومزودة بتقنيات عالية من ناحية جودة الصورة؛ لتقديم تجربة فريدة في متابعة مباريات كأس العالم.

وضمّت المنطقة في مكوناتها جميع معالم بيئة الصحراء، ووضعت المشبات المخصصة للتدفئة، وفرشت الساحات بالرمال، بالإضافة إلى المطاعم المتنوعة.

وكانت أرض الصياهد الجنوبية قد شهدت يوم أمس، انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة تحت شعار "همة طويق"، الهادف إلى دعم وإحياء التراث السعودي العريق، والمحافظة عليه، وإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية.