إخلاء سفارة أوكرانيا في مدريد بعد استلام طرد “ملطخ بالدماء”

أخلت وزارة الداخلية في إسبانيا، السفارة الأوكرانية في مدريد اليوم الجمعة عقب استلام طرد مشبوه.

وقالت إسبانيا في بيان اليوم إنه بعد فحص الطرد من قبل خبراء المفرقعات تبين أنه لا يحتوي على أي متفجرات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، أن السفارة الأوكرانية في مدريد تسلمت اليوم طردا ملطخا بالدماء.

وأشار إلى أن الطرد مماثل للطرود التي تلقتها سفارات أوكرانيا في كل من المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، والقنصليات العامة في نابولي وكراكوف وبرنو.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية حكومات الدول الأجنبية إلى ضمان حماية المنشأت الدبلوماسية الأوكرانية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.