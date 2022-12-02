محلل طقس: هطول أمطار أعلى من المعدل في الشتاء على 3 مناطق بـ #المملكة #عاجل

أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن هطول الأمطار هذا العام سوف يكون أعلى من المعدل على مناطق الرياض ومكة المكرمة والجوف خلال فصل الشتاء

وقال عقيل العقيل، إن شتاء هذا العام في المملكة من المتوقع أن يكون أدفأ مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف محلل الطقس خلال مداخلة تلفزيونية اليوم الجمعة، إن المركز الوطني يتوقع ارتفاع الحرارة بأعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة بمقدار درجة واحدة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع بمقدار نصف درجة على المناطق التالية، (الحدود الشمالية وجازان وعسير والباحة، والجوف وأجزاء من تبوك وحائل).