روسيا: ازدواجية الغرب جعلتهم يعودون إلى الفحم لتجنب شراء الغاز الروسي

أكد المبعوث الروسي للمناخ، أن ازدواجية الغرب جعلتهم يعودون إلى مناجم الفحم لتجنب شراء الغاز الروسي.

وقال المبعوث الروسي للمناخ، في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إن الدول الأوروبية تُحمّل مواطنيها أعباء كبيرة وسنرى الكثير من المشاكل الاقتصادية لديهم.

وفي سياق آخر، كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت اليوم على وضع سقف للنفط الروسي.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن سقف النفط الروسي يساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية مما يدعم الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيقلص إيرادات موسكو بشدة.