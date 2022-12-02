4 بوابات إلكترونية تستقبل زوار #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 

يستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار "همة طويق" زواره عبر 4 بوابات إلكترونية حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لخدمة وراحة الجميع.

وتهدف البوابات الموزعة على مداخل منطقة العرض والميادين والساحات في إيصال الزوار بشكل سريع للمناطق الترفيهية المتنوعة، وأيضًا لمنع الزحام عند المداخل واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

وتأتي هذه البوابات لتواكب رؤية النادي في تسخير التقنية في مختلف الفعاليات والمناطق المخصصة للعروض والزوار.

وكانت قد شهدت أرض الصياهد الجنوبية يوم أمس انطلاق فعاليات النسخة السابعة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وسط حضور كبير.

ويشهد المهرجان حزمةً من الفعاليات المنوعة الهادفة إلى ترسيخ الثقافة والتراث الوطني.