مختص: يوجد علاج يمنع انتقال #الإيدز من الأم إلى الجنين

أكد الدكتور محمد حلواني، استشاري مكافحة العدوى، أن آخر إحصائيات كشفت أن عدد المصابين بالإيدز في المملكة بلغ نحو 25 ألف، نسبة السعوديين منهم 40%.

وقال استشاري مكافحة العدوى، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” على قناة "روتانا خليجية"، إنه يوجد علاجات تمنع نقل "الإيدز" من الأم الحامل إلى جنينها، مشيرا إلى أن "الإيدز" عندما اكتشف في البداية اكتشف في فئة "الشواذ".

وأضاف الدكتور محمد حلواني، أن المصاب بفيروس نقص المناعة “الإيدز” يأخذ أدوية ويعيش حياة طبيعية ويستطيع أن يتزوج ويُنجب.

وأشار إلى أن الدراسات كشفت أن 13% من المصابين بالإيدز لا يعرفون بإصابتهم، موضحا أن الإيدز أحد الأمراض المعدية وتظهر أعراضه بعد فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات.