فيديو يثير الشكوك: #بايدن تائهًا أثناء لقاء الرئيس الفرنسي ماكرون

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يبدو تائها خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وانتشر فيديو قصير للرئيس بايدن أثناء لقائه بنظيره ماكرون إذ نسى الرئيس الأمريكي يده أثناء المصافحة وتركها معلقة بيد الرئيس الفرنسي أكثر من نصف دقيقة.

كما تبين أن بايدن مشتت الذهن ولا يدري ماذا يفعل وهو ما أثار الشكوك والمخاوف حول وضع بايدن الصحي، خاصة بعد انتشار سلسلة من الأزمات الصحية التي واجهها بايدن خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل نظيره الفرنسي بحفاوة كبيرة، وبحث معه تعزيز علاقات البلدين والحرب الروسية في أوكرانيا.