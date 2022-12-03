مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت أعلى درجة حرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 33 درجة مئوية ، وجدة وجازان والقنفذة عند 32 درجة مئوية، وينبع عند 31 درجة مئوية ، والمدينة المنورة وشروره عند 30 درجة مئوية.

سماء غائمة

وتوقع المركز، أن تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ضباب

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى ، أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: