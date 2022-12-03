نيجيريا: إصابة 11 شخصاً في هجوم على مسجد ومحاولة خطف إمامه

أصيب 11 شخصا في ولاية "دلتا" جنوب نيجيريا، عندما اقتحم مسلحون مسجدا، وحاولوا خطف إمامه.

وأفاد برايت إدافي المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، في تصريحات، بأن الهجوم استهدف مسجدا في أوغيلي قرب مدينة واري النفطية التابعة لولاية دلتا، لافتا إلى أن التحقيقات لاتزال جارية للعثور على الضالعين في الهجوم.

وأكد برايت أن 11 شخصا أصيبوا خلال الاقتحام، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في وقت تواجه نيجيريا تحديات أمنية، خاصة عمليات الخطف في الولايات الوسطى والشمالية والغربية على حد سواء.

وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد، مواجهات ضد مسلحي "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، كما يواجه الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.

وتنتشر العصابات المسلحة في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا، حيث تعمد إلى السطو والخطف من أجل الحصول على فدى مالية، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.