سدايا: دراسة دمج تطبيقي ” #توكلنا” و” #توكلنا_خدمات” #عاجل

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ماجد الشهري، أنه يتم دراسة دمج تطبيق "توكلنا" مع تطبيق"توكلنا خدمات".

وأوضح الشهري، أنه في الوقت الحالي لا يوجد قرار بالدمج وأن التطبيقين يعملان وفقًا للأهداف التى صُمما من أجلها،وفقًا لـ"الإخبارية".

ويتفاعل مع تطبيق "توكلنا خدمات" في المملكة أكثر من 13.7 مليون مستخدم نشط، وتم إجراء أكثر من ملياري عملية خلال عام 2022، منها إصدار أكثر من 27 مليون تصريح لأداء مناسك العمرة، وتسجيل 500 ألف متبرع بالأعضاء، وأكثر من 192 ألف عملية لخدمات أسعفني ونداء.

وتصدَّر تطبيقا "توكلنا خدمات" و"نفاذ" قائمة أكثر التطبيقات تحميلًا في المملكة عبر متجر آبل لعام 2022م، وكذلك ضمن قائمة أكثر 5 تطبيقات تحميلًا عبر متجر "جوجل".