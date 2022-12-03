لهذا السبب.. ” #ستاندرد_آند_بورز” تسحب تصنيف ” #تويتر” الائتماني

سحبت ستاندرد آند بورز تصنيف تويتر الائتماني، بعد أن خفضت تصنيفها بواقع خمس نقاط إلى "بي سالب " في الأول من نوفمبر بسبب الأعباء.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شيكاغو، سحب تصنيفها لمنصة تويتر الإلكترونية المملوكة لإيلون ماسك بسبب "قلة المعلومات الكافية للحفاظ على التصنيف".

وفي مسار عملية استحواذ ماسك على تويتر مقابل ما يقرب من 44 مليار دولار أثقل كاهل تويتر بديون وصلت إلى مليارات.

واشترى ماسك منصة التواصل الاجتماعي تويتر في نهاية أكتوبر ، ورفع منصة التدوينات القصيرة من البورصة حتى لا يتحتم عليه تقديم أي تقارير تجارية عامة عنها.

وإضافة إلى ذلك، أخضعت جهات الرقابة على الائتمان التصنيف لتدقيق وثيق، وفقا لـ"الألمانية".

والآن، لا ترى ستاندرد آند بورز أي احتمال لتصنيف تويتر، جراء قلة الحصول على معلومات بشأن الوضع المالي.