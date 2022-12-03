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أخبار الرياضة

الاتحاد يطلب حكما أجنبيا قبل مواجهة الشباب فى الدوري السعودي

3 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الاتحاد والحزم
الاتحاد والحزم

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي الاتحاد فى طلب طاقم تحكيم أجنبى لمباراة فريقها أمام الشباب في 15 ديسمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي، عقب نهاية مشاركة المنتخب السعودي ، في كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة "الرياضية"  أن نادى الشباب لم يطلب حكامًا أجانب من أجل قيادة مباراة الفريق أمام نظيره الاتحاد فى قمة الجولة التاسعة من الدوري

وأكدت الصحيفة أن الشباب  يجدد الثقة فى الحكم المحلي، وبقيادته للمباريات القوية في الدوري، وسياستهم هى عدم جلب طواقم تحكيم أجنبية.