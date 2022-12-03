الاتحاد يطلب حكما أجنبيا قبل مواجهة الشباب فى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي الاتحاد فى طلب طاقم تحكيم أجنبى لمباراة فريقها أمام الشباب في 15 ديسمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي، عقب نهاية مشاركة المنتخب السعودي ، في كأس العالم قطر 2022.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن نادى الشباب لم يطلب حكامًا أجانب من أجل قيادة مباراة الفريق أمام نظيره الاتحاد فى قمة الجولة التاسعة من الدوري

وأكدت الصحيفة أن الشباب يجدد الثقة فى الحكم المحلي، وبقيادته للمباريات القوية في الدوري، وسياستهم هى عدم جلب طواقم تحكيم أجنبية.