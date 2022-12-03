غداً.. عودة الطلاب والطالبات للمدارس مع بداية #العام_الدراسي_الثاني

أعلنت وزارة التعليم العام ، عن عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية غداً الأحد 1444/5/10هـ مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.

‏‎وأكدت وزارة التعليم أنها تتابع عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

‏‎وأكدت وزارة التعليم على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

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