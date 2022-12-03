نائب سفير #إيطاليا مُعجب بلوني «الوضح والمجاهيم» في #مهرجان_الإبل (صور)

زار نائب سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، جوليانو فرانيتو، اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد الجنوبية بالدهناء.

وتجول نائب السفير في أرجاء المهرجان، واستمع إلى شرح مفصل عن المهرجان ورؤيته ورسالته وشموليته وفعالياته.

وقال نائب السفير الإيطالي: «إن ما شاهدته اليوم من تنظيم وتطوير يعكس الاهتمام الكبير لحكومة المملكة بهذا الإرث الثقافي العريق، الذي يعبر عن شبه الجزيرة العربية، وما تحتويه من موروث عريق تشكّل الإبل إحدى وجوهه».

وأضاف: «كنتُ أسمع كثيرًا عن الإبل في الثقافة العربية، ولكن ما شاهدته اليوم شيء كبير جدًّا، وعمل ضخم مزج بين التراث والحداثة، حيث التطورات التقنية والمظهر الحضاري واستخدام التقنية وغيرها، الذي يؤكد التقدم والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات».

وحول الألوان التي أعجبته من الإبل، قال نائب السفير الإيطالي إن لوني «الوضح» و«المجاهيم» هما الأجمل لديه.

وختم نائب السفير الإيطالي حديثه متقدمًا بالشكر لجميع القائمين على المهرجان، لما لقيه من حفاوة في الاستقبال وكرم في الضيافة.