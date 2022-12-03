إسدال الستار على منافسات «الفحل» ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أُسدل الستار على منافسات فئة «الفحل» وإنتاجه، اليوم، في مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار «همة طويق»، وذلك باستعراض لوني «الشعل» و«الصفر» أمام لجنة التحكيم النهائية.

وشهدت منافسات «الفحل» وإنتاجه في مسابقات المهرجان مشاركة 600 متن من «المجاهيم» و«الحمر» و«الشقح» و«الشعل» و«الصفر»، عبر 6 أشواط شارك خلالها 40 مشاركًا من دول عربية وخليجية وسعوديون.

وتضمنت شروط المسابقة في هذه الفئة أن تكون المشاركة بـ 15 من الإبل من ضمنها قعود واحد، على أن تكون 12 منها من سن دق، والـ3 المتبقية بأي عمر، كما لا تقبل مشاركة إنتاج الفحل «النافق»، بالإضافة إلى تطابق حمض «DNA» مع الفحل المنتِج للمنقية المشارِكة.

وتعتبر هذه المسابقة «الفحل وإنتاجه» المحك الحقيقي لولادة الفرديات، ولذلك يحرص مربّو الإبل المنتجون للفرديات النوعية على الاستعراض بها أمام الجماهير والمستثمرين في عالم الإبل، لكون المشاركة في هذه المسابقة تشكّل علامة تجارية يستفيد منها الملاك في استقطاب المستثمرين في المجال.