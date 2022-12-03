الأرصاد يكشف حالة الطقس المتوقعة في أول أيام #الدراسة #عاجل #عودة_الدراسة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع عودة الدراسة غداً الأحد.

وقال حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يُتوقع سقوط أمطار على معظم مناطق الملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية وأيضاً الشرقية.

وأضاف «القحطاني» في تصريحات تلفزيونية على قناة «الإخبارية»: «الحالة المطيرة ستبدأ من مساء يوم غداً الأحد، وستكون متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض المناطق، وهو ما سيكشفه المركز في تقرير تفصيلي لاحق»، مؤكداً استمرار هذه الحالة لما بعد يوم الثلاثاء المقبل.