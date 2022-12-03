الاتحاد الأوروبي يعلن تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني

أعلن الاتحاد الأوروبي تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني ضمن التدريبات العسكرية التي تقدمها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال زيارته لموقع التدريب العسكري في بولندا، إن البعثة الأوروبية ستشمل تدريب 15 ألف جندي، وما يتضمنه من توفير معدات فتاكة لأغراض التدريب، بتكلفة تزيد على 16 مليون دولار.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان «بوريل» أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون المجتمعين في بولندا، كل الإمكانيات القانونية التي من شأنها أن «تجبر روسيا على دفع ثمن تدمير أوكرانيا».

وكشف المسؤول الأوروبي وقتها عن مصادرة حوالي 20 مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، مضيفاً: «نحن نتحكم في حوالي 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي».