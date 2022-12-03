أردوغان يكشف تطوراً جديداً بشأن الغزو البري المحتمل لسوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطور جديد بشأن العملية العسكرية البرية التي يُحتمل تنفيذها في سوريا.

وشدد «أردوغان» في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «الأناضول»، اليوم، على أن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن إكمال «الشريط الأمني» على طول حدودها مع سوريا.

وقال الرئيس التركي: «حتما سنكمل الشريط الأمني، البالغ عمقه 30 كيلومترا، والذي ننشئه على طول حدودنا الجنوبية».

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة جنوب البلاد: «الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف».

وتأتي تصريحات «أردوغان» بعد يومين من كشف تركيا أنها طلبت من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب التفاهمات المتعلقة بشمال سوريا، رداً على طلب الأخيرة عدم شن العملية العسكرية المحتملة.