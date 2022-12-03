طرح 25 فرصة استثمارية  في منطقة عسير على منصة #اعتماد

عرض أمين منطقة عسير، المهندس عبدالله الجالي، 25 فرصة استثمارية في مجالات الضيافة والاستشفاء والتجارة بالتجزئة والسياحة الزراعية والترفيه والثقافة والتراث والرياضة.

وقال «الجالي» خلال مشاركته في إطلاق فعاليات «منتدى عسير للاستثمار»، في جامعة الملك خالد بالقرعاء، اليوم، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، إن هذه الفرص أصبحت متاحة للمستثمرين على منصة «اعتماد».

وقدّم وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، المهندس صالح خبتي، نبذة عن الأدوات التحفيزية التي تقدمها الوزارة، أبرزها المنح النقدية الخاصة بالبنى التحتية، والمنح النقدية الخاصة بتكاليف التسويق، إضافة إلى الحوافز غير النقدية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة مسارات تفضيلية للوصول إلى الأراضي العامة.