المشجع المليون في مهرجان #فيفا من بلد عربي.. وهذه جائزته المميزة

استقبل مهرجان «FIFA» للمشجعين في حديقة «البدع» بالعاصمة القطرية الدوحة، أكثر من مليون زائر، منذ افتتاحه في 19 نوفمبر الماضي، قبيل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر الجاري.

وحصل المشجّع رقم مليون، وهو هيثم مختار، من مصر، على تذكرتين لحضور نهائي كأس العالم في إستاد «لوسيل»، إضافة إلى الكرة الرسمية للبطولة، التيتحمل توقيع عدد من أساطير كرة القدم.

ويتخذ مهرجان «فيفا» للمشجعين موقعاً مميزاً على مقربة من كورنيش الدوحة، ويمثل الوجهة الرئيسة للجماهير للاحتفال بشغفهم باللعبة، ويمتد على مساحة 145 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، ويستقبل 70 ألف زائر على مدار اليوم، منذ انطلاق فعاليات المونديال.

ويشهد المهرجان بث جميع مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات ترفيهية مجانية للزوار، الذين يستقبلهم يومياً من 4 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل.

ويضم المهرجان منافذ للأطعمة والمشروبات تناسب مختلف الأذواق، إلى جانب البرنامج الترفيهي الفريد الذي يجمع بين كرة القدم والأنشطة الترفيهية المختلفة.