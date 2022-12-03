30 قعودًا من مفاريد «المجاهيم والحمر» في نهائي #مهرجان_الإبل (صور)

أعلنت لجنة التحكيم المبدئي تأهل 30 قعودًا من فئة المفاريد دق للوني «المجاهيم» و«الحمر» إلى مرحلة التحكيم النهائي، والاستعراض أمام الجمهور ولجنة التحكيم، غداً الأحد، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة.

وجاءت أسماء المُلاك المتأهلين في لون «المجاهيم»: بلیه شجاع مبارك الدوسري، وحسین غریب بن سعود الفهاد، وسالم سابر هاجد الدوسري، وسلطان مبارك مشبب الغربي، وصالح لازم سليم المنهالي، وعبد العزیز ناصر علي السحيباني، وعبدالله النخيره حمد العامري، وعبد الهادي سعيد بن مسعود المري، وفرج سالم بن علي المري، وفرج محمد شعف الدوسري، وفرج هادي فرج المري، وفهيد جباره بن فهيد المري، ومحمد بن راشد بن علي المري، ومسعود بن فهيد بن علي الهاجري.

فيما جاءت أسماء المتأهلين في لون «الحمر» على النحو التالي: خالد صقر دحيم المرشدي، دبوس مبارك عبدالله الدبوس، سعد مشعل سعد الدوسري، سلطان فالح خالد الدوسري، عبدالله عويض حامد العصيمي، عطاالله ظافر محمد القحطاني، فهد فهاد جخدب السعدي، فيصل بن سعود بن حمد الجعيدي، مبارك فلاح خصيوي العتيبي، مجعد بن فهد بن محمد الدوسري، محمد عايض مبيريك العصيمي، مرزوق راضي جلوي الشمري، مطلق فهاد محمد الهاجري، نادر فارس بتال الحافي، مبارك ذيب بن المهان ال فطيح.

وشهدت المنافسة دخول عدد من ملاك الإبل من دولة الإمارات والكويت والسعودية.