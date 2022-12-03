هولندا يهزم أمريكا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العالم

تغلب منتخب هولندا على نظيره أمريكا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.

وحجز منتخب الطواحين أول مقعد في ربع نهائي كأس العالم، وفي انتظار الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا الذي يقام مساء اليوم.

الشوط الأول

المنتخب الأمريكي كان البادئ بالخطورة مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق انفراد لكريستيان بوليسيتش، الذي تصدى لها ببراعة حارس هولندا نوبرت.

وكان أول رد من هولندا في الدقيقة 10 عندما سجل ممفيس ديباي هدف التقدم بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من دينزل دومفريس.

وفي الدقيقة 17 سدد داني بليند كرة داخل منطقة الجزاء، علت مرمى تيرنر حارس أمريكا.

وتسلم ممفيس ديباي تمريرة على الجانب الأيمن من منطقة جزاء منتخب أمريكا في الدقيقة 20، وسدد الكرة مباشرة ناحية المرمى ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

وانطلق ممفيس ديباي بالكرة في هجمة مرتدة بالدقيقة 27 وراوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وحاول إرسال كرة عرضية وارتطمت الكرة بمدافع أمريكا وتحولت لركنية نفذها جاكبو وأبعدها دفاع أمريكا لركنية أخرى نفذها جاكبو وأبعدت مرة أخرى من الدفاع ناحية وسط الملعب وتسلمها فرانكي دي يونج ولعب كرة طولية خلف الدفاع لدومفريس ولكن الكرة خرجت من الملعب.

وعاد نوبرت وفرض نفسه نجمًا للشوط الأول، بعدما تصدى لتسديدة تيموثي ويا الصاروخية في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني، سجل بليند هدف هولندا الثاني بنفس طريقة الهدف الأول بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

دخل المنتخب الأمريكي من أجل تقليص الفارق وبادر بهجمتين خطيرتين، في الدقيقة 50 و53 عن طريق ويستون ماكيني حيث أنقذ نوبرت الأولى وجاءت الثانية فوق مرماه.

وفي الدقيقة 71 أنقذ ترنر حارس أمريكا رأسية من ديباي بعد متابعته لتسديدة كومباينيرز.

وأضاع رايت مهاجم أمريكا هدف محقق في الدقيقة 74 بعدما راوغ نوبرت وسدد في المرمى الخالي لكن دومفريس أبعدها من أمام المرمى.

وقلص رايت بعدها في الدقيقة 76 النتيجة لأمريكا، بالهدف الأول بعد عرضية من بوليسيتش حيث خدعت الكرة نوبرت ومدافعيه وسكنت المرمى.

وكلل دومفريس مجهوده في المباراة بهدف ثالث لهولندا في الدقيقة 81، بتسديدة على الطائر بعد عرضية من بليند.