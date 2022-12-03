السعودية تتصدر عدد الجماهير التي سافرت إلى قطر لمشاهدة كأس العالم 2022

تصدرت المملكة في عدد الجماهير، الذين سافروا إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، الذي انطلق 20 نوفمبر الماضي وحتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وشهدت مرحلة دور المجموعات من كأس العالم 2022 إقامة 48 مباراة على أن تُستكمل مجريات البطولة بإقامة 16 مباراة آخرى خلال الأدوار الإقصائية بداية من الدور ثمن النهائي.

وكشفت إحصائية عدد الجماهير التي حضرت إلى قطر من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم 2022، أن السعودية تتصدر الدول الزائرة إلى قطر، وإليكم أكثر 5 دول:

السعودية.

الهند.

الولايات المتحدة الأمريكية.

المملكة المتحدة.

المكسيك.

وبلغ عدد زوار قطر منذ انطلاق كأس العالم 2022 حوالي مليون مشجع، فيما حصل 2 مليون مشجع على بطاقة هيا، من أجل مشاهدة مباريات المونديال.