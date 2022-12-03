اليمن يعلن إعداد قائمة سوداء لإدراج شخصيات حوثية على قوائم الإرهاب

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن شروط اليمن لاستئناف الهدنة هي ذاتها ولم تتغير باستثناء موضوع آلية صرف الرواتب.

وقال بن مبارك، في حوار مع قناة “الحدث”، إن لهجة المبعوث الأمريكي لإيران تعكس تغيرا كبيرا بشأن موقفهم من طهران ودعمها للحوثيين، مشيرا إلى أن الحوثيين هربوا من الهدنة واستهداف المنشآت النفطية عائد إلى ضغط إيراني.

وتابع وزير الخارجية اليمني: “لا يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي وسنتخذ إجراءات أمنية واقتصادية ضد الحوثيين”، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تستهدف مقدرات الشعب النفطية ولا تكترث للعواقب.

وأضاف أحمد عوض بن مبارك، أن ميليشيات الحوثي تقدم المصلحة الإيرانية عن مصلحة الشعب اليمني، موضحاً أن بلاده سوف تتواصل مع كل الدول التي تتواجد فيها شركات تدعم الحوثيين.