مختص: البويضات المجمدة ملكية خاصة للمرأة وتحتفظ بخصائصها لمدة 20 عامًا

أكد الدكتور حمد الصفيان، استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب، أن البويضات المجمدة ملكية خاصة للمرأة وحدها يمكن أن تستخدمها في أي وقت دون موافقة من أحد.

وقال استشاري أطفال الأنابيب، في مقابلة مع برنامج "ياهلا" على قناة “روتانا خليجية”، إن حفظ البويضات يصل إلى 20 سنة محتفظة بكل خصائصها الحيوية.

وأضاف حمد الصفيان أن درجات الأجنة التي تأتي من البويضات المجمدة تتساوى مع الطبيعية، مشيرا إلى أنه من مميزات تجميد البويضات تستطيع التحكم في جنس الجنين (ذكر أم أنثى)، واكتشاف الأمراض الوراثية.

وأوضح أنه يمكن أن يتم نقل البويضات المجمدة من دولة لأخرى عن طريق شركات متخصصة، مؤكدا أن الرحم لا يشيخ، والبويضات المجمدة تحتفظ بالخصائص الحيوية لعمر صاحبتها لنفس العام التي جُمدت فيه.