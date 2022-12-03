اليمن: مليشيا الحوثي تهدف لفرض حصار اقتصادي على شعبنا

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، واستعرض معه الدور الإيراني التخريبي في اليمن.

وأشار وزير الخارجية، إلى الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي واستمرار تدفق السلاح الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية وخاصة الطائرات المسيرة والذي أدى لامتلاك مليشيا الحوثي لها إلى مفاقمة الأزمة في اليمن وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات النفط.

وذكر بن مبارك، أن استهداف المنشآت وناقلات النفط في اليمن يتم بواسطة المسيرات الإيرانية، موضحا أن مليشيا الحوثي الإرهابية تهدف من خلال ذلك إلى فرض حصار اقتصادي على الشعب اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي.

من جانبه وضع مالي، بن مبارك في صورة التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.