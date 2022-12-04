طقس الأحد.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من #البرد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية ( رفحاء ) والمنطقة الشرقية ( حفر الباطن ).

تكون السحب الرعدية

وأضاف المركز أنه من المتوقع كذلك ، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

تكون الضباب

وتابع المركز أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي .

ارتفاع الموج

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.