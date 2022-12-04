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أخبار دوليّة

السلطات الإيرانية تعتقل 115 من عناصر #الجيش لدعم الاحتجاجات ضد النظام

4 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الاحتجاجات في إيران
الاحتجاجات في إيران

لم تنجو المؤسسة العسكرية في إيران من بطش النظام الإيراني ، حيث كشفت تقارير إعلامية عن اعتقال 115 من عناصر الجيش الإيراني لدعمهم الاحتجاجات، منذ مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني في شهر سبتمبر الماضي.

على جانب آخر، قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات، بالإضافة إلى مقتل 448 متظاهراً على الأقل، معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرقي إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.

يأتي ذلك فيما أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، السبت، أن أكثر من 200 شخص قتلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني.

 