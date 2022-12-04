انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 24 يسجل 216 ريال للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 189.57 ريال 50.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 162.49 ريال، 43.33 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 216.66 ريال، 57.78 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 198.60 ريال، 52.96 دولار.

سعر الجنيه الذهب في المملكة

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1733 ريالاً بما يعادل (462 دولاراً).