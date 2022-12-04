هل إعانة البحث عن العمل تؤثر على دعم المستفيد؟.. “#حساب_المواطن” يجيب #عاجل  

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى تأثير الحصول على إعانة البحث عن العمل على الدعم المقدم للمستفيد من البرنامج.

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه في حال وجود دخل من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل " مخصص من برنامج حافز" وسيتم احتسابه من ضمن الدخل.

وأضاف "حساب المواطن" أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (أضغط هنا).

وفى استفسر آخر، قال برنامج حساب المواطن، إن تغيير البيانات عقب الاستقالة من الوظيفة في حساب المستفيد الرئيس، يتم من خلال أربع خطوات بسيطة، وهي:

ـ الدخول إلى الحساب (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل).

ـ تغيير الحالة الوظيفية في البيانات إلى (لا توجد وظيفة).

ـ حذف الدخل المسجل في البيانات.

ـ الضغط على أيقونة (حفظ).