محلل #طقس يتوقع حالة جوية ممطرة اليوم مع جريان للسيول.. ويكشف عن المناطق المتأثرة بها #عاجل

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني بداية حالة مطرية اليوم الأحد على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع"تويتر"، أنه حسب المراصد متوقع حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة السابعة لوسم 1444هـ، وتكون قوتها شمال المنطقة الشرقية.

وأبان أن نطاق الحالة الجوية الماطرة أجزاء من مناطق الشمالية وحائل والقصيم ومكة والباحة وعسير وجازان والشرقية فالرياض والخليج ، وتستمر عدة أيام بدايتها من شمال المملكة .

وأضاف أن مناطق الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة ، مع فرصة جريان السيول، مبيناً أنه من المتوقع أن يعقبها حالة ممطرة أخرى إن شاء الله، يعقب الحالة موجة برد.