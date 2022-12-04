مع بداية #الفصل_الدراسي_الثاني.. تعرّف على مواعيد #الإجازات المطولة المقبلة

عاد الطلاب والطالبات اليوم الأحد بكافة المراحل التعليمية إلى مقاعدهم الدراسية، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ.

ويستمر الفصل الدراسي الثاني 90 يوماً، ويتخلله 3 إجازات مطولة، حيث تبدأ أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد 24 – 5-1444 هجرية الموافق 18 – 12- 2022 .

تلي هذه الإجازة نهاية أسبوع مطولة والتي توافق يوم الأحد والاثنين، 22 و23-6- 1444 هجرية، الموافق 15 و16-1- 2023.

وأخيراً إجازة يوم التأسيس والتي توافق الأربعاء والخميس 2 و3 – 8-1444 هجرية الموافق 22 و23 – 2- 2023.

إجازة الفصل الدراسي الثاني

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني بنهاية يوم الخميس الموافق 10 – 8 – 1444 هجرية الموافق 2 – 3- 2023.