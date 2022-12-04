قبل ساعات من اجتماع “#أوبك+”.. توقعات بخفض جديد في إنتاج #النفط

كشف تقرير نشرته قناة "العربية" عن توقعات بخفض جديد بل أكبر لإنتاج النفط، وذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماع "أوبك+" اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أن السبب في ذلك هو للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.

ويأتي الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+" قبل فرض عقوبات إضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.