وفاة_مفيد_فوزي بعد صراع مع المرض

توفي الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي ، عن عمر 89 عامًا، بعد رحلة معاناة مع المرض.

وأعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عبر تويتر، عن وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض.

وكتب بكري: «أمضى مفيد فوزي ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».

المحاور

ولقب «مفيد فوزي سعد» بـ«المحاور»، حيث أثرى عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.

يعد مفيد فوزي أول من قدم فكرة «تلفزة الصحافة» أو «تصحيف التليفزيون» والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري.