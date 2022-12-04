خبراء يتوقعون استهداف #روسيا لسلاسل التوريد في #أوكرانيا عبر هجمات إلكترونية

توقع مجموعة من الخبراء في الأمن السيبراني أن تشن روسيا هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

واستند الخبراء في تقريرهم، على اتهام عملاقة التكنولوجيا شركة "مايكروسوفت" الأمريكية روسيا بالتخطيط لشن هجمات جديدة تستهدف البنى التحتية للجارة.

وأشار الاتهام أيضاً إلى أن الهجمات المخطط لها ستنفّذ بضربات صاروخية خصوصاً بعد انسحاب قوات موسكو من مناطق في أوكرانيا، في إِشارة إلى خيرسون.

كما أوضح أن الكرملين يسعى اليوم إلى توسيع الهجمات الإلكترونية بهدف تعطيل سلاسل التوريد العسكرية والإنسانية وإضعاف الدعم الغربي لكييف.

وقالت عملاقة التكنولوجيا أيضاً إن هذه الحملة يمكن أن تكون إنذاراً من روسيا بتوسيع نطاق الهجمات الإلكترونية خارج حدود أوكرانيا.