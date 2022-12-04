الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد أبرز 3 نقاط في قرار تمديد مبادرة #الإعفاء_ من_الغرامات

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأحد ، أبرز ما جاء في قرار تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات.
وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك عبر تويتر 3 نقاط هامة حول مبادرة الإعفاء من الغرامات.
وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
1-الإعفاء من غرامة التأخر في:
التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية.
سداد الضريبة في كافة الأنظمة الضريبية.
تقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية.
2 -الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
3- الإعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات ابتداءً من 1 ديسمبر 2022م، وحتى 31 مايو 2023م، لتخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت جرّاء جائحة كورونا.