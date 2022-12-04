الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد أبرز 3 نقاط في قرار تمديد مبادرة #الإعفاء_ من_الغرامات

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأحد ، أبرز ما جاء في قرار تمديد مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات.

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك عبر تويتر 3 نقاط هامة حول مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وجاءت أبرز النقاط كالتالي:

1-الإعفاء من غرامة التأخر في:

التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية.

سداد الضريبة في كافة الأنظمة الضريبية.

تقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية.

2 -الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

3- الإعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية.

وكانت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن تمديد مبادرة ‎الإعفاء من الغرامات ابتداءً من 1 ديسمبر 2022م، وحتى 31 مايو 2023م، لتخفيف الآثار المالية المترتبة على المنشآت جرّاء جائحة كورونا.