محلل #طقس بـ”#الأرصاد”: هذه المناطق ستلامس الصفر مئوية في فصل #الشتاء

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، إنه من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصفر المئوية على المناطق الشمالية والحدود الشمالية للمملكة.

وأوضح في لقاء مع قناة "الإخبارية"، اليوم الأحد، أن القريات وطريف سجلتا أقل درجة حرارة اليوم بـ8 درجات مئوية.

وأكد أن فصل الشتاء بدأ أرصادياً مع بداية شهر ديسمبر الجاري، وفلكياً سيدخل فصل الشتاء 20 ديسمبر الجاري.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (رفحاء) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن).

كما توقّع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.