تراجع قيمة الصفقات العقارية في #المملكة إلى 18.3 مليار ريال

تراجعت قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة 0.3%، لتبلغ نحو 18.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، مقارنة بشهر سبتمبر 2022، سجلت الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 1%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أنه عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال أكتوبر نحو 17.4 ألف صفقة، كما بلغ عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نحو 18 ألف عقار مبيع.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك بنسبة 74% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 13.6 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 3.98 مليار ريال.

ويرجع انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر أكتوبر 2022 إلى تراجع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 27% لتصل إلى 8.25 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في حين سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعا بنسبة 59% لتصل إلى 8.63 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.43 مليار ريال.

ومثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 45% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 47%، في حين استحوذت الصفقات الزراعية والصناعية على 8% منها

وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال أكتوبر من العام الجاري، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 69% لتصل إلى 140.98 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر أكتوبر 2022، فقد كانت الرياض هي الأعلى بقيمة 5.43 مليار ريال، تلتها الدمام بنحو 3.98 مليار ريال.