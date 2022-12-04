قبل انتشاره في #الرئة و#الكبد.. استئصال #ورم سرطاني مرتجع لمريض بجازان

تمكن فريق جراحي من استئصال ورم سرطاني مرتجع بالأنسجة الرخوية في الظهر لمريض، وتكللت العملية بالنجاح.

وبينت صحة جازان أن الفريق الجراحي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان استقبل الحالة فور وصولها لطوارئ المستشفى وهو يعاني من ورم سرطاني مرتجع بالأنسجة الرخوة في الظهر،.

وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني بحزام أمان، وعمل سديلة جراحية مزدوجة لتغطية مكان الورم وتمت التغطية بالكامل قبل انتشار الورم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئة والكبد، وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

وأوضح أن فريق الجراحة العامة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان قام بإجراء 80 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر المنصرم من العام الجاري 2022 م، جميعها تكللت بالنجاح.