هذه أبرزها والأعلى قيمه.. بدء مزاد #أبشر للوحات المميزة

انطلق مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، اليوم الأحد، الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر".

شراء اللوحات المميزة إلكترونيًا

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرةً إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

أبرز اللوحات الإلكتروني في مزاد أبشر

وأظهرت منصة "أبشر"، حصول اللوحة (ط ع ح 1) على أعلى مزايدة حيث وصلت حتى الآن إلى 51 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة في اللوحة (ر ح ى 3333) إلى 12.5 ألف ريال، وفي اللوحتين (ر د ل 1111) و(ر ا و 8888) إلى 11 ألف ريال، بينما وصلت المزايدات إلى أكثر من 10 آلاف ريال في عدد من اللوحات الأخرى منها: ( ا ب ل 55)، و(ن و ق 9).