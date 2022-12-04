غداً.. موجة احتجاجية جديدة في #إيران باسم #انتفاضة_ديسمبر

تتواصل الاحتجاجات الواسعة في إيران، وسط دعوات لإطلاق تظاهرات موجة جديدة من التظاهرات تحت مسمى «انتفاضة ديسمبر»، بدءً من غداً الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وذكر موقع «إيران انترناشونال» أن شباب إيرانيين من مدن مختلفة، أصدروا بياناً مشتركاً للانضمام إلى الإضراب والاحتجاجات على مستوى البلاد، بدءً من الغد.

وأوضح الموقع أن المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع لتوزيع منشورات تدعو للمشاركة في «انتفاضة ديسمبر».

وتضمن الداعين للتظاهرات الجديدة، مجموعة من النساء المحتجات في طهران، خرجوا لتوزي منشورات تدعو إلى الإضراب والاحتجاج والثورة، في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجااري.

من جهتها، شددت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضرورة أن ينتبه النظام الإيراني إلى وجود رغبة لدى الشعب في التغيير.

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، أن «السلطات الإيرانية تواصل ترهيب الناس وقمع حريتهم حتى في الخارج».

وانتقد المسؤول الدبلوماسي الأمريكي استمرار النظام الإيراني في استخدام أساليب قمع في وجه المحتجين المنتفضين منذ منتصف سبتمبر الماضي.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس، قائمة بـ«الدول التي تنتهك الحريات الدينية»، تضمنت كل من الصين وإيران وروسيا، وافصة إياها بأنها «تثير القلق».