ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبولندا أمام فرنسا بالمونديال

يلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره بولندا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ويستضيف ستاد "الثمامة" المواجهة الرتقبة بين منتخبي فرنسا وبولندا، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الأحد، 4-12، في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لبولندا:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: بارتوش بيرسزينسكي – جاكوب كيوور - كاميل جليك - ماتي كاش

خط الوسط: جريجورتس كريتشوفياك – كريستيان بيليك - بيرزيمسلاف فرانكوفسكي - بيوتر زيلينسكي

خط الهجوم: جاكوب كامينسكي - روبرت ليفاندوفسكي

وتأهل فرنسا للدور ثمن النهائي بعدما حصد 6 نقاط جمعها من انتصارين على أستراليا والدنمارك، يينما تعرض لهزيمة واحدة على يد منتخب تونس.

وخطف منتخب بولندا بطاقة التأهل بعدما حل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وخسارة من منتخب الأرجنتين.