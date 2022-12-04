تشكيل فرنسا المتوقع أمام بولندا بالمونديال

يلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره بولندا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ويستضيف ستاد "الثمامة" المواجهة الرتقبة بين منتخبي فرنسا وبولندا، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد، 4-12، في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

من المتوقع أن يدخل فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – دايوت أوباميكانو – رافائيل فاران – جول كوندي

خط الوسط: أوريليان تشواميني – أدريان رابيو - عثمان ديمبلي

خط الهجوم: كيليان مبابي – أنطوان جريزمان – أوليفييه جيرو

وتأهل فرنسا للدور ثمن النهائي بعدما حصد 6 نقاط جمعها من انتصارين على أستراليا والدنمارك، يينما تعرض لهزيمة واحدة على يد منتخب تونس.

وخطف منتخب بولندا بطاقة التأهل بعدما حل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وخسارة من منتخب الأرجنتين.

ويستعد منتخب فرنسا لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مرتقبة في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022 ضد بولندا.

يسعى فرنسا إلى مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب الذي توج به الديوك نسخة 2018 وتحقيق الفوز والتأهل للدور التالي بالبطولة العالمية.

على الجانب الآخر يسعى بولندا إلى تحقيق الفوز ومواصلة المفاجآت في مونديال قطر.