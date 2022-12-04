بنك_المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة يدعم القطاع بما يقارب 3 مليار ريال

كشف مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لبنك المنشات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك سيوقع اليوم 15 اتفاقية تعاون مع 7 بنوك و4 شركات تمويل وشركتي تقنية مالية.

وأوضح الغنيم في تصريح لتلفزيون "العربية"، أن نماذج العمل مختلفة في كل واحد من هذه القطاعات مبينا أنه في قطاع المصارف تم التركيز على المشاركة أي وضع محافظ ائتمانية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع القطاع المصرفي.

أما بالنسبة لشركات التمويل بيّن الغنيم يُعرض عليهم برامج تمويل منخفضة التكلفة لمساعدتهم في زيادة قدرتهم على منح تمويلات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مُشيرا إلى أن قطاع التقنية المالية قطاع واعد وجديد في السعودية تم بناء نموذج عمل له بالوكالة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المنشات الصغيرة والمتوسطة: " نتطلع بعد فترة مراجعة هذه الأعمال وإضافة أفضل الممارسات والتحسينات لهذه القطاعات".

ولفت إلى أن حجم الاتفاقيات التي وقعها البنك مع شركاءه بلغت 3 مليارات ريال، ويتطلع البنك لزيادتها مستقبلا في ظل التفاهم مع القطاع المالي.