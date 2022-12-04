تحذير من #الدفاع _المدني حول سقوط #أمطار_رعدية في هذه المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخِّي الحيطة والحذر، لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وبيَّنت أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق: الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر أجزاء من الرياض وحائل بأمطار متوسطة في مجملها، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.